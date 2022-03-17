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İstanbul'da korkunç olay! Çöp konteynerinde bulundular

17.03.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beykoz'da bir çöp konteynerinde çok sayıda ölü köpek bulundu. Korkunç olay, bir vatandaşın çöp konteynerine çöp atmak istemesi üzerine ortaya çıktı.

İstanbul'da korkunç olay! Çöp konteynerinde bulundular

İstanbul'da korkunç bir olay yaşandı. Beykoz'da bir çöp konteynerinde çok sayıda ölü köpek bulundu. Ölü köpekleri bulan vatandaş Halil İbrahim Dilmaç, "Normalde çöpleri daha yukarıda atarım ama orada tesadüf etti. Konteynerin kapağı da açıktı. İçine baktım, ölü köpek var" dedi.

MAHALLE MUHTARINA HABER VERDİ

Alınan bilgiye göre, Baklacı Mahallesi'ndeki çöp konteynerine çöp atmak isteyen Halil İbrahim Dilmaç, konteynerde çok sayıda ölü köpek olduğunu fark etti. Dilmaç, bunun üzerine mahalle muhtarı Mustafa Yıldırım'a bilgi verdi.

"EN AZINDAN 10 TANE ÖLÜ KÖPEK VAR"

Halil İbrahim Dilmaç yaptığı açıklamada, her sabah evdeki çöpleri arabasının bagajına koyduğunu ve iş yerine geldikten sonra çöpe attığını belirterek şöyle konuştu:

"Normalde çöpleri daha yukarıda atarım ama orada tesadüf etti. Konteynerin kapağı da açıktı. İçine baktım, ölü köpek var. Poşette ölü köpeği gördüm, çöpleri de oraya atmadım. Bir baktım, epey aşağıda 2-3 poşet yırtılmış, içinde köpekler var. Siyah poşetlerde de köpekler vardı. En azından 10 tane ölü köpek vardı." ifadesini kullandı.

Dilmaç, ardından olayı muhtara anlatarak Beykoz Belediyesi ekiplerine bilgi verilmesini istediğini söyledi.

KONTEYNER BOŞALTILDI

Muhtar Yıldırım'ın haber vermesi üzerine belediye ekipleri konteyneri boşalttı. Bu çalışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beykoz
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