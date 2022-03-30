İstanbul'da korkunç olay! Döve döve öldürdüler, görüntüler dehşete düşürdü

Maletepe'de Çetin Gül'ün döverek öldürüldüğü olayda yeni gelişmeler yaşanıyor. Gül'ün öldüğü olay sonrası gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edilirken; Gül’ün kaçarken yakalanıp dövülme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

ARACIN ALARMI ÇALINCA...

Zümrütevler Mahallesinde 26 Mart günü gece saatlerinde meydana gelen olayda, Besim K.’ya ait park halinde duran otomobilin alarmı çalmaya başladı. Alarm üzerine mahalle sakinleri ve araç sahibi dışarı çıktı. Aracı çaldığı iddia edilen Çetin Gül’ü kovalamaya başladılar.

HAYATINI KAYBETTİ

Kovalamaca sonucu yalanan Gül 8 kişi tarafından dövüldü. Hastaneye kaldırılan şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.

8 KİŞİ YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen, Besim K.(49), Ceyda K.(19), Nuriye K.(40), Orhan K.(40), Cüneyt A.(26), Mesut Ç.(44), 17 yaşındaki S.K. ve 15 yaşındaki M.E. ‘yi gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan, Çetin Gül’ün kaçarken yakalanıp dövülme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)

