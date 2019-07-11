İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Olay, saat 01.00 sularında Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi 4.Yıldız Sokak’taki tek katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabeyinin Pazar günün evden ayrılması nedeniyle tek başına kalan Hüsamettin İlkkuş’tan (68) 4 gündür haber alınamadı.

Koku üzerine durumu polise bildirdi, polis camları kırdı.

Durumdan şüphelenen İlkkuş’un kardeşi, eve gidince kötü kokular aldı. Bunun üzerine İlkkuş’un kardeşi, durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, kapıyı açamayınca camları kırarak içeri girebildi. Eve giren ekipler, Hüsamettin İlkkuş’un cesedi ile karşılaşırken, cesetten yayılan koku mahalleyi sardı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır koku nedeniyle eve girmekte zorlanırken, yaptıkları ilk belirlemede Hüsamettin İlkkuş’un öldüğünü tespit etti.

GAZ MASKESİ TAKARAK İÇERİ GİREBİLDİLER

Polis ekipleri koku nedeniyle eve giremeyince gaz maskesi takarak, içeri girip ceset üzerinde inceleme yaptılar. Yapılan incelemede, cesedin şiştiği ve 68 yaşındaki adamın Pazar gününden beri ölü olduğu belirlendi. Ekipler, hem cesedin şişmesi hem de ağır koku nedeniyle cesedi çıkaramayınca AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, gaz maskesi takarak eve girebildi.