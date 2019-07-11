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İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 05:52 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi’nde yalnız yaşayan Hüsamettin İlkkuş’tan Pazar gününden beri haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Eve gelen polisler camı kırarak eve girince cesetle karşılaştı. Pazar günü öldüğü belirlenen İlkkuş’un cesedinin kokusu tüm mahalleyi sarması nedeniyle AFAD ve polis ekipleri, cesedi evden gaz maskeleriyle çıkarabildi.

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Olay, saat 01.00 sularında Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi 4.Yıldız Sokak’taki tek katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabeyinin Pazar günün evden ayrılması nedeniyle tek başına kalan Hüsamettin İlkkuş’tan (68) 4 gündür haber alınamadı.
Koku üzerine durumu polise bildirdi, polis camları kırdı.

Durumdan şüphelenen İlkkuş’un kardeşi, eve gidince kötü kokular aldı. Bunun üzerine İlkkuş’un kardeşi, durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, kapıyı açamayınca camları kırarak içeri girebildi. Eve giren ekipler, Hüsamettin İlkkuş’un cesedi ile karşılaşırken, cesetten yayılan koku mahalleyi sardı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır koku nedeniyle eve girmekte zorlanırken, yaptıkları ilk belirlemede Hüsamettin İlkkuş’un öldüğünü tespit etti.

GAZ MASKESİ TAKARAK İÇERİ GİREBİLDİLER

Polis ekipleri koku nedeniyle eve giremeyince gaz maskesi takarak, içeri girip ceset üzerinde inceleme yaptılar. Yapılan incelemede, cesedin şiştiği ve 68 yaşındaki adamın Pazar gününden beri ölü olduğu belirlendi. Ekipler, hem cesedin şişmesi hem de ağır koku nedeniyle cesedi çıkaramayınca AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, gaz maskesi takarak eve girebildi.

CESEDİ BATTANİYEYE SARIP ÇIKARDILAR

Gaz maskesiyle eve giren AFAD ekipleri, 68 yaşındaki adamın cesedini ağır koku nedeniyle battaniyeye sararak çıkardı. Evden çıkarılan ceset, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cesedin kaldırıldığı sırada, mahallede vatandaşların ağır koku nedeniyle ağız ve burunlarını kapattığı görüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kokunun iki gündür olduğunu belirten mahalle sakini Haşim Aktürk, “Kardeşi haber alamamış ve gelip kapıyı çalmış. Ses gelmeyince polise haber verdi. Şişmiş vaziyette. Akşamdan beri cenazeyi alan kimse olmadı. Polis camları kırıp içeri girmiş. Koku mahalleye yayıldı, yayılınca ciddi anlamda koku rahatsızlık oluşturdu. İki gündür koku geliyor ama anlam veremedik. Başka yerlerde bir şeyler olmuş diye tahmin ettik. (İHA)

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Küçükçekmece cesed AFAD Hüsamettin İlkkuş

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