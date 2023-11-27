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İstanbul'da korkunç olay! El frenini çekmeyi unuttu, aracının altında kalarak hayatını kaybetti

27.11.2023 08:24 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da el frenini çekmeden otomobilini park eden Fikret Elmas, hareket eden aracını durdurmak isterken altında kalarak hayatını kaybetti. Kendi kullandığı otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden Fikret Elmas'ın yakınları, haber aldıktan sonra olay yerine geldi. Elmas'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları, olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

İstanbul'da korkunç olay! El frenini çekmeyi unuttu, aracının altında kalarak hayatını kaybetti

Olay, Kısıklı Mahallesi Bestekar Şevki Bey Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Fikret Elmas, otomobilini sokak üzerinde el frenini çekmeden park ederek araçtan indi. Otomobilin hareket ettiğini gören Fikret Elmas(42), otomobilin önüne geçerek durdurmak istediği esnada otomobilin altında kaldı.

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HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Elmas'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kendi aracının altında kalarak hayatını kaybeden sürücü Elmas'ın cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarttı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından sonra Elmas'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kendi kullandığı otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden Fikret Elmas'ın yakınları, haber aldıktan sonra olay yerine geldi. Elmas'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları, olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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