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İstanbul'da korkunç olay! Eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! Vatandaşlar saldırganı yakalayarak darbetti

15.08.2024 00:44
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İstanbul Küçükçekmece'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından barışma teklifini reddetmesi üzerine sokak ortasında bıçaklandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan saldırgan, vatandaşlar tarafından yakalanarak darbedildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı. 23 yaşındaki bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı. İddiaya göre eşinden ayrı yaşayan kadına, kocası barışma teklifinde bulundu.

SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADI

Kadın, teklifi kabul etmemesi üzerine eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar, şüpheliyi yakalayarak darbetti.

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İhbar üzerine ambulans ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan polisler tarafından gözaltına alındı.

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GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Bıçakla yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

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Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. (İHA-DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Küçükçekmece
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