HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da korkunç olay! Galata Kulesi'ne çıkan genç metrelerce yükseklikten düştü

İstanbul'da korkunç olay! Galata Kulesi'ne çıkan genç metrelerce yükseklikten düştü

06.12.2024 17:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galata Kulesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. Galata Kulesi'ne çıkan 19 yaşındaki genç, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Ekipleri yaptığı kontrolde gencin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul'da korkunç olay! Galata Kulesi'ne çıkan genç metrelerce yükseklikten düştü

Olay saat 15.00 sıralarında Galata Kulesi’nde meydana geldi. Kuleyi gezmek için tepeye çıkan Emre K., dengesini kaybederek kuleden aşağı düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde Emre K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ISTANBUL---GALATA-KULESINDEN-DUSEN-KISI_457428_135051

VATANDAŞLAR UZAKLAŞTIRDI

Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından Emre K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ISTANBUL---GALATA-KULESINDEN-DUSEN-KISI_457424_135051

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Galata Kulesi
En Çok Okunan Haberler
Bankalardan 'dolar' kararı! Bu tarihten önceki dolar alımları durdu

Bankalardan 'dolar' kararı! Bu tarihten önceki dolar alımları durdu

1 lira 2 lira deyip küçümsemeyin: Kredi kartı ile alışverişten fazla para alan esnafın cezası 200 bin TL!

1 lira 2 lira deyip küçümsemeyin: Kredi kartı ile alışverişten fazla para alan esnafın cezası 200 bin TL!

Halep, Hama şimdi de Humus! Rejim Humus'tan çekildi: Tarih vererek açıkladı... "Esad rejiminin sonunu görebileceğimizi düşünüyorum."

Halep, Hama şimdi de Humus! Rejim Humus'tan çekildi: Tarih vererek açıkladı... "Esad rejiminin sonunu görebileceğimizi düşünüyorum."

'Oyuncak bebek' lakaplı kadın tetikçinin o görüntüsü olay oldu!

'Oyuncak bebek' lakaplı kadın tetikçinin o görüntüsü olay oldu!

Filozof imparatorun sözlerini AK Partili ismin hesabından okuyunca küplere bindi

Filozof imparatorun sözlerini AK Partili ismin hesabından okuyunca küplere bindi

Banyoda ısınmak için yaktı, sonu oldu!

Banyoda ısınmak için yaktı, sonu oldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.