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İstanbul'da korkunç olay! Görüntülendiğini anlayınca böyle ateş etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 12:14 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta lüks bir aracın farını çalmaya çalışan kasklı, silahlı motosikletli hırsızlar, kendilerini evinin camından uyaran araç sahibine 3 el ateş açtı. Araç sahibi uğradığı silahlı saldırıyı telefonuyla kaydederken, gözü dönmüş hırsızlar motosikletleriyle kaçtı.

Olay, 19 Temmuz Cuma günü Etiler, Nispetiye Caddesi Peker Sokak'ta meydana geldi. Saat 01.00 sıralarında evinde oturan Burak Ulusoy, dışarıdan gelen seslere bakmak için cama çıktı. Ulusoy, 2 motosikletle 4 kişinin sokağa geldiğini ve aracının farlarını sökmeye çalıştıklarını gördü.

3 EL ATEŞ ETTİ, SON ANDA KURTULDU

Ulusoy, telefonun kamerasını açarak, şüphelileri kaydetmeye başladı. Kasklı ve silahlı şüpheliler kısa sürede otomobilin farını söktü. Ulusoy, hırsızlara camdan bağırınca şüphelilerden biri elindeki silahla Ulusoy'u hedef alarak, 3 el ateş etti. Neye uğradığını şaşıran Ulusoy kendisini içeriye son anda attı.

Bu anlarda Ulusoy'un kamerası kayıttaydı. Şüpheliler ise çaldıkları otomobil farıyla motosikletlerine binerek, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, boş kovanları toplarken, otomobil parmak izi incelemesi için emniyet otoparkına çekildi.

Aynı gün yine aynı sokak üzerinde bulunan başka bir aracın da farlarının aynı şekilde çalındığı öğrenildi.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
istanbul Etiler Beşiktaş silah

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