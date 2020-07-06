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  4. İstanbul'da korkunç olay! İlk önce dövdüler sonra balkondan aşağı attılar

İstanbul'da korkunç olay! İlk önce dövdüler sonra balkondan aşağı attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 10:01 | Son Güncelleme

Güngören'de yaşadıkları evde aralarında tartışma çıkan kişiler, önce bir arkadaşlarını dövdüler, ardından da balkondan aşağıya attılar. Sağlık ekipleri yerde yatan kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptıktan sonra şahısların ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Cümbüş Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, aynı evde kalan dört kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası kavga eden kişiler bir arkadaşını darp etmeye başladı. İsmi öğrenilemeyen kişi balkona çıkarak yardım istedi. O esnada eline demir sopa alan bir kişi balkona çıkan arkadaşını darp etti. Şahıs, klimanın üzerine çıkarak bağırmaya başladı. Darp eden kişilerden biri klimanın üstüne olan arkadaşına bir tekme atarak ikinci kattan aşağıya attı.

'ONLARDAN BİRİ GELEREK ADAMI AŞAĞI ATTI'

Görgü tanığı Emre Haykır o anları anlatarak, "Arkadaşları tarafından darp edilerek aşağı atıldı. İlk önce sokak sakinleri sakinleşmesi için adama konuşma yaptılar. Ardından arkadaşları eve çıktı demir sopayla arkadaşına vurmaya başladı. Onlardan biri gelerek adamı aşağı attı. Allah'tan yere ayaklarının üzerinde düştü" dedi.

'ADAMA VURA VURA BALKONDAN AŞAĞI ATTILAR'

Komşuları Bilal Yiğit, ilk başta şaka sandığını ama adamı aşağı attıklarını gördüğünü belirterek, "Saat 23.00 gibi balkonda oturuyordum. İçeriden bağrışma sesleri geldi. 4 kişi bir kişiye saldırıyordu kendini balkona attı darp edilen kişi. Önce havalandırmanın üstüne çıktı ben şaka yaptıklarını sandım. Sonra bunlar sopalarla vurmaya başladı. Ben bağırdım çağırdım ama adama vura vura adamı balkondan aşağı attılar. Adam Allah'tan yüzüstü yere düşmedi" ifadesini kullandı.

Mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yerde yatan kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptıktan sonra şahısların ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kaynak: İHA

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