İstanbul'da korkunç olay! İntihar mı etti yoksa yakılarak camdan mı atıldı?

V\u00fccudunda yan\u0131klar olan talihsiz kad\u0131n\u0131n intihar m\u0131 etti\u011fi yoksa yak\u0131larak camdan m\u0131 at\u0131ld\u0131\u011f\u0131 konusunda polis ekipleri geni\u015f kapsaml\u0131 \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015fatt\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\n(\u0130HA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir \u015feyim yokVir\u00fcs\u00fcn yeni merkez \u00fcss\u00fc m\u00fc olacak?Sol g\u00f6z\u00fcn\u00fcz se\u011firiyorsa...