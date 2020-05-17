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  4. İstanbul'da korkunç olay! İntihar mı etti yoksa yakılarak camdan mı atıldı?

İstanbul'da korkunç olay! İntihar mı etti yoksa yakılarak camdan mı atıldı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 09:47 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Büyükçekmece’de 2 çocuk annesi bir kadın, oturduğu 6’ncı kattaki evinden aşağı düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul'da korkunç olay! İntihar mı etti yoksa yakılarak camdan mı atıldı?

Vücudunda yanıklar olan talihsiz kadının intihar mı ettiği yoksa yakılarak camdan mı atıldığı konusunda polis ekipleri geniş kapsamlı çalışma başattı.

Ayrıntılar geliyor...

(İHA)

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