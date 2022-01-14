İstanbul'da korkunç olay! İş adamı 10'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı

Korkunç olay, İstanbul Sarıyer'de yaşandı. 40 yaşındaki iş adamı, 31 katlı plazanın 10’uncu katından atlayarak intihar etti. İntiharın sebebi henüz öğrenilemezken iş adamının yakınları olay yerinde fenalaştı.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Olay, Maslak’ta bir plazada yaşandı. 40 yaşındaki iş adamı S.E., 31 katlı plazanın 10’uncu katından atlayarak intihar etti. 40 yaşında ve evli olduğu öğrenilen S.E’nin intihar sebebi henüz öğrenilemedi. S.E’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olay sonrası S.E’nin yakınları ise olay yerinde fenalaştı. Polis intiharın sebebini araştırıyor.

Kaynak: İHA

