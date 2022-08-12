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İstanbul'da korkunç olay, kalbinden bıçaklanarak öldürüldü! Eğlence dünyasının önemli ismi Erdoğan Belbüken'in katili çıktı

12.08.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da çay bahçesi sahibi Bürkan Kocaacar, parkta alkol kullandığı için uyardığı arkadaşı Serkan D. tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası kaçan kişi yakalanırken, Bürkan Kocaacar'ın 1998 yılında öldürülen eğlence dünyasının önemli isimlerinden Erdoğan Belbüken'in katili olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Sarıyer'de dün meydana gelen olayda Bürkan Kocaacar ile iş yerinin önünde alkol almaması için uyardığı arkadaşı Serkan D. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Serkan D., Bürkan Kocaacar'ı kalbinden iki kez bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Bürkan Kocaacar hayatını kaybederken, olay sonrası kaçan Serkan D. yakalandı. Öte yandan Bürkan Kocaacar'ın 1998 yılında öldürülen eğlence dünyasının önemli isimlerinden Erdoğan Belbüken'in katili olduğu ortaya çıktı.

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BIÇAĞI İKİ KEZ KALBİNE SAPLADI

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay bahçesi sahibi Bürkan Kocaacar ve Serkan D. arasında alkol kullanma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonrasında, Serkan D. cebinden çıkardığı bıçağı Bürkan Kocaacar’ın kalbine iki kez sapladı. Bıçak darbesiyle Bürkan Kocaacar kanlar içinde yere yığılırken, Serkan D. ise olay yerinden kaçmaya başladı. Kavga esnasında da bacağından yaralanan Serkan D., Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisinde kıskıvrak yakalanırken, bıçağa da el konuldu. Gözaltına alınan Serkan D. tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

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EĞLENCE DÜNYASININ ÖNEMLİ İSMİ BELBÜKEN'İN KATİLİ ÇIKTI

Kalbinden bıçaklanan Bürkan Kocaacar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Kocaacar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bıçaklanarak öldürülen Bürkan Kocaacar'in 1998 yılında öldürülen eğlence dünyasının önemli isimlerinden Erdoğan Belbüken'in katili olduğu ortaya çıktı. Belbüken, Rumelikavağı'nda evine geldiği sırada çapraz ateşe alınmış ve otomobilinin içinde öldürülmüştü.

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Ayrıca öldürülen Bürkan Kocaacar’ın kavga öncesi silahını arkadaşı Zeki Barbaros Ç.’ye verdiği ve Ç.’nin de olay yerinden silahla uzaklaştığı öğrenildi.

"BURAYA GELİNCE FENALAŞTIM"

Ölen kişinin komşusu olduğunu söyleyen kadın, “Yan yana otuyordum Gürkan’la. İçime bir sıkıntı geldi. Ayağa kalktım. Neden böyle oldu dedim. Allah’ım hayırlı haber dedim. Evime gittim olayı duydum. Sadece ölüm haberini söylediler. Ondan sonra fena oldum evde. Attım kendimi dışarıya. Buraya gelince fenalaştım” dedi.

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"DİREKT GELİP OTURDUĞU YERDE KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞ"

Kavga etmeden oturduğu yerde Bürkan Kocaacar’ın kalbinden bıçakladığını söyleyen kadın, “Oğlum elime doğdu, o çocuk benim. O işletiyordu. Sürekli ellerinde tabanca ile gezen insanlardı ama bu kadar bıçakla bilmiyorum. O da yanında çalışıyordu zaten. Ama aralarında ne geçti bilmiyorum. Kavga olmamış, direkt gelip oturduğu yerde kalbinden bıçaklamış” şeklinde konuştu.

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Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA-DHA

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