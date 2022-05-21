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İstanbul'da korkunç olay! Kanlar içinde bulundular: Yanlış bir şey yaptım

21.05.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beykoz'da bir kadın, birlikte yaşadığı erkek tarafından silahla öldürüldü. 41 yaşındaki Handan Uyaroğlu'nu öldüren 60 yaşındaki Mesut Uzun, arkadaşlarını arayıp "Yanlış bir şey yaptım, zor durumdayım ben gidiyorum" dedikten sonra intihar girişiminde bulundu. Uzun, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

İstanbul'da korkunç olay! Kanlar içinde bulundular: Yanlış bir şey yaptım

İstanbul Beykoz'da ihbar üzerine olay yerine giden ekipler 60 yaşındaki Mesut Uzun ile 41 yaşındaki Handan Uyaroğlu'nu yerde kanlar içinde yatarken buldu. Uyaroğlu'nun Uzun tarafından öldürüldüğü, Uzun'un arkadaşlarını arayarak "Yanlış bir şey yaptım, zor durumdayım ben gidiyorum" dedikten sonra intihar girişiminde bulundu ortaya çıktı. Uzun, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLADILAR

Olay sabah saatlerinde Fatih Mahallesi'nde 4 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İddialara göre eşinden ayrılan 2 çocuk babası Mesut Uzun kendisi gibi eşinden ayrılan Handan Uyaroğlu ile yaklaşık 6 ay önce birlikte yaşamaya başladı.

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"YANLIŞ BİR ŞEY YAPTIM"

İkili arasında erken saatlerde bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine Mesut Uzun ruhsatsız silahı ile Handan Uyaroğlu'nu göğsünden vurdu. Uzun evin içinde rastgele ateş etmeye devam etti. Kurşunlardan biri sokaktaki aracın camına isabet etti. Mesut Uzun daha sonra arkadaşlarını arayarak "Yanlış bir şey yaptım, zor durumdayım ben gidiyorum" dedikten sonra telefonu kapattı. Uzun daha sonra aynı silahla başına ateş ederek canına kıymak istedi.

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KANLAR İÇİNDE BULUNDULAR

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İçeriye giren ekipler Mesut Uzun ve Handan Uyaroğlu'nu yerde kanlar içinde yatarken buldu. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Uyaroğlu'nun hayatını kaybettiğini, Uzun'un ise yaralı olduğunu belirledi. İlk müdahalenin ardından Uzun, ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Handen Uyaroğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"TARTIŞMA BÜYÜNCE KADINI VURMUŞ"

Mahallede esnafından Hakan Aras, "Sabah 06.00 sıralarında silah sesleri duyulmuş. 08.00 gibi de polis ve ambulans geldiğini gördük" diye konuştu. Yardım etmek için eve girdiğini söyleyen Halil Bozkurt ise, "Ambulans geldi ve yardım istediler. İçeri girdiğimizde bir kişi yaralı, bir kişinin de vefat ettiğini gördüm. Daha önce de kavga ediyorlarmış. Tartışma büyüyünce kadını vurmuş" diye konuştu.

Komşuları Fazlı Gedik de "Sabah saatlerinde arkadaşlarını arayarak 'Yanlış yaptım, zor durumdayım ben gidiyorum' demiş" şeklinde konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar İstanbul Beykoz
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