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İstanbul'da korkunç olay! Önce boğdu sonra canlı canlı yaktı: Annem artık rahat uyuyacak

09.12.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da geçen sene korkunç bir olay yaşanmıştı. Bir anaokulu öğretmeni, komşusunu önce tülbent ile boğup ardından da canlı canlı yakmıştı. Olayın komşusunun altın bileziklerini almak için yaptığı ortaya çıkan anaokulu öğretmeni hakkında karar verildi. Mahkeme sanığa müebbet hapis cezası verdi. Kararın açıklanmasının ardından ölen kadının oğlu, "Annem artık rahat uyuyacak" dedi.

İstanbul'da korkunç olay! Önce boğdu sonra canlı canlı yaktı: Annem artık rahat uyuyacak

Korkunç olay, İstanbul Bağcılar'da meydana gelmişti. Komşusunun altın bileziklerini yağmalamak isteyen anaokulu öğretmeni, 71 yaşındaki kadını önce tülbent ile boğdu, ardından da yanıcı madde dökerek canlı canlı yaktı. Olayla ilgili görülen davada mahkeme anaokulu öğretmenine müebbet hapis cezası verdi. Kararın açıklanmasının ardından ölen kadının oğlu, sanığa doğru "Ömrün uzun olsun. Vicdan azabıyla bir ömür yaşa, gün yüzü görme” dedi.

ÖNCE BOĞDU SONRA CANLI CANLI YAKTI

Bağcılar'da 25 Nisan 2021 tarihinde altın bileziklerini yağmalamak istediği 71 yaşındaki komşusu Gülcemal Coşar'ı önce tülbent ile boğduğu, ardından üzerine yanıcı madde dökerek canlı canlı yakıp ölmesine neden olan anaokulu öğretmeni Gözde Aytar’ın yargılandığı davada mahkeme kararı açıklandı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gözde Aytar hazır bulundu. Duruşmaya Gülcemeal Çoşar’ın oğlu İbrahim Kerem Coşar, kızı Dilek Kurt ve taraf avukatları katıldı.

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"YALANCILARLA İLERİDE ADALET ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"

Son sözü sorulan sanık Gözde Aytar, “35 yaşındayım. Haberlere, gazetelere çıktım. Bana soğukkanlı denildi. Ben 400’den fazla çocukla çalıştım. Annem babam sağlıkçı. Maktulde darp izi yoktur. Başından beri dürüstüm. Ben yapmadım. Doğru bir tanedir. Yalancılarla ileride adalet önünde hesaplaşacağız” şeklide konuştu.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme, sanığı ‘eziyet çektirerek ve bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi. Mahkeme heyet, takdiri indirim uyguladığı cezayı müebbet hapse çevirdi. Mahkeme, sanığı ayrıca nitelikli yağma suçundan da 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

"ANNEM ARTIK RAHAT UYUYACAK"

Kararın açıklanmasının ardından ölen Gülcemal Coşar’ın oğlu İbrahim Kerem Coşar salondan çıkarken sanığa doğru ‘Ömrün uzun olsun. Vicdan azabıyla bir ömür yaşa, gün yüzü görme” dedi. Coşar salondan çıktıktan sonra “Annem artık rahat uyuyacak’ diyerek bağırdı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul

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