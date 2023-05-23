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  4. İstanbul'da korkunç olay! Para yüzünden tartıştığı otopark görevlisini otomobiliyle ezdi

İstanbul'da korkunç olay! Para yüzünden tartıştığı otopark görevlisini otomobiliyle ezdi

23.05.2023 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Esenyurt'ta meydana geldi. Azerbaycan uyruklu T.M., para yüzünden otopark görevlisi İbrahim G. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından T.M., otomobiliyle otopark görevlisi İbrahim G.'yi ezdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan İbrahim G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'da korkunç olay! Para yüzünden tartıştığı otopark görevlisini otomobiliyle ezdi

Olay, 10 Mayıs günü saat 06.00 sıralarında Esenyurt Gökevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Azerbaycan uyruklu bir şahıs, otopark görevlisiyle para yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetiyle şahıs, otomobiliyle görevliyi ezdi. Görevli kanlar içerisinde yere yığılırken çevredeki vatandaşlar ise sürücüyü darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, ağır yaralanan İbrahim G. isimli otopark görevlisini hastaneye kaldırdı.

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OTOPARK GÖREVLİSİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan otopark görevlisi İbrahim G. hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü T.M. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. (İHA)

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Esenyurt otopark

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