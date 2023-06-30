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İstanbul'da korkunç olay! Taksi şoförü aracının içinde ölü bulundu

30.06.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Zeytinburnu’nda 62 yaşındaki taksi şoförü aracının içerisinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede kesik ya da darp izine rastlanmazken, ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. 62 yaşındaki taksi şoförünün ölüm nedeninin burada yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı belirtildi.

Olay, Topkapı alt geçidinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, bir vatandaş alt geçitte yürürken otobüs durağında park halinde bulunan takside şoförün hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü. Durumdan şüphelenen vatandaş, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İLK İNCELEMEDE KESİK YA DA DARP İZİNE RASTLANMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri taksi şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yapılan ilk incelemede cesedin üzerinde kesik ya da darp izine rastlamadı.

Cesedin 62 yaşındaki Cengiz Gülden’e ait olduğu belirlendi.

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İncelemelerin ardından Gülden’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Gülden’in ölüm nedeni burada yapılacak olan incelemenin ardından belli olacak. (İHA)

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