İstanbul'da korkunç olay! Taksi şoförü aracının içinde ölü bulundu

Olay, Topkapı alt geçidinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, bir vatandaş alt geçitte yürürken otobüs durağında park halinde bulunan takside şoförün hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü. Durumdan şüphelenen vatandaş, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İLK İNCELEMEDE KESİK YA DA DARP İZİNE RASTLANMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri taksi şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yapılan ilk incelemede cesedin üzerinde kesik ya da darp izine rastlamadı.

Cesedin 62 yaşındaki Cengiz Gülden’e ait olduğu belirlendi.

İncelemelerin ardından Gülden’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Gülden’in ölüm nedeni burada yapılacak olan incelemenin ardından belli olacak. (İHA)

