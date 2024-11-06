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  4. İstanbul'da korkutan anlar! Özel okulda yangın çıktı: Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da korkutan anlar! Özel okulda yangın çıktı: Çok sayıda ekip sevk edildi

06.11.2024 14:17
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.11.2024 14:17
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İstanbul Bahçelievler'de yürekler ağza geldi. Özel bir okulun dış cephesinde yangın meydana geldi. Öğrenciler tahliye edilirken veliler panik dolu anlar yaşadı. Trafiktekiler de zor anlar yaşarken ilerleyen dakikalarda yangın söndürüldü.

Bahçelievler'de, özel bir okulun dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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NEDENİ BİLİNMİYOR

Yenibosna Mahallesi Çınar Caddesi'ndeki özel okulun dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edildi, çocuklarını merak eden veliler okula geldi.

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TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binanın dış cephesinden kopan parçaların Basın Ekspres Yolu'na düşmesi nedeniyle trafikte yoğunluğu oluştu.

C

İtfaiye ekipleri, binanın iç kısmına da sirayet eden yangını söndürdü.

Ekiplerin yoldaki temizlik çalışması sürüyor.

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yangın İstanbul
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