İstanbul'da korkutan görüntü: Beton kum gibi döküldü

Kartal'ın Gümüşpınar Mahallesi’nde 10 bin metrekarelik alana 40 yıl önce lojman olarak inşa edilen 10 bloktan oluşan 100 dairede oturanlar, binaların bir kısmına karot testi yapıldığını, yapıların çürük olduğunun tespit edildiğini belirterek, evlerinin yenilenmesi istiyor. Bloklardan biri belediye tarafından mühürlenirken, bazı vatandaşların binaları terk ettiği öğrenildi. Fakat maddi imkanı bulunmayanlar ise hala riskli yapılarda yaşamaya devam ediyor. Deprem korkusu yaşayan, evlerinin bir an evvel yenilenmesini bazı daire sahipleri konuştu.

'EV ÇOK KÖTÜ SALLANIYOR'

Gönül Taş, “Çok tehlikeli, mutfak çatlak, duvarlar çatlak. Ev çok kötü sallanıyor. Korku içindeyiz ama mecburuz. Nerede kalacağız, kış ortası soğuk. Yaşlı bir annem var. Yeniden yapılmasını istiyorum. Dayanıklı olsun, korku içinde yaşamak istemiyorum. Burası 40 yılı aşkın süre önce yapıldı.” dedi.

Daire sahibi Nesrin Akay da lojman olarak yapılmış binaya 1993’te taşındığını söyleyerek, “Burası devletin olduğu için arsa da bize ait değil. Normal müteahhitte verdiğimizde 100-150 bin lira fark istiyor. Biz burayı TOKİ’nin yapmasını istiyoruz. Çürük raporu alındı, Ekim’in 27’sinde belediyeden onaylanmış. İhtar bazılarına gelmiş, bize gelmedi. Ben okudum, 2 ay süre tanıyor. Bu da Aralık’ın 27’si oluyor.” dedi.