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İstanbul'da korkutan görüntü! Elmalı Barajında sular çekildi

28.12.2020 09:31 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da korkutan görüntü! Elmalı Barajında sular çekildi

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesi yüzde 21.11'e inerken, bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri de Elmalı barajı oldu. Barajdaki suyun 4'te 3'ü çekildi. Baraj gölünün su havzasındaki doluluk oranı yüzde 23.7’ye düştü.

İstanbul’da yağışların azalması sonrasında barajlar alarm verdi. Anadolu yakasında Elmalı Barajı'ndaki suyun 4'te 3'ü çekildi. Barajdaki suyun deniz seviyesinden yüksekliği 54 metreye kadar düştü. Bu oran geçtiğimiz yıl 66 metreydi. Bu da son 1 yılda su seviyesindeki düşüklüğün 12 metre olduğunu gösteriyor.

Eylül ayında, Anadolu Yakası'na su sağlayan Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 32 idi. Son 3 ay içinde, barajda su oranındaki azalma devam etti. Aralık ayında yüzde 23.7 seviyesine kadar geriledi. Geçtiğimiz aylarda suyla kaplı alanlarda ise artık rahatlıkla yürüyüş yapılabiliyor.

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Kaynak: İHA

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