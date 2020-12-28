İstanbul'da korkutan görüntü! Elmalı Barajında sular çekildi

İstanbul’da yağışların azalması sonrasında barajlar alarm verdi. Anadolu yakasında Elmalı Barajı'ndaki suyun 4'te 3'ü çekildi. Barajdaki suyun deniz seviyesinden yüksekliği 54 metreye kadar düştü. Bu oran geçtiğimiz yıl 66 metreydi. Bu da son 1 yılda su seviyesindeki düşüklüğün 12 metre olduğunu gösteriyor.

Eylül ayında, Anadolu Yakası'na su sağlayan Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 32 idi. Son 3 ay içinde, barajda su oranındaki azalma devam etti. Aralık ayında yüzde 23.7 seviyesine kadar geriledi. Geçtiğimiz aylarda suyla kaplı alanlarda ise artık rahatlıkla yürüyüş yapılabiliyor.

Kaynak: İHA

