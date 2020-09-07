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  4. İstanbul'da korkutan görüntü! İğne atsan yere düşmez

İstanbul'da korkutan görüntü! İğne atsan yere düşmez

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 10:24 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması sonrası bazı gece kulüplerinde eğlenceler tüm hızıyla devam ediyor. Salgına ve artan vaka sayılarına rağmen ne maske takan ne de sosyal mesafeye uyan onlarca kişinin virüs meydan okuyarak eğlendi. İğne atsan yere düşmeyecek tıklım tıklım partiler kameralara yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı. 1 Haziran’da normalleşme adımları atılması sonrası bazı gece kulüpleri de faaliyet göstermeye başladı.

KORONAVİRÜSE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Beşiktaş Gayrettepe ve Ortaköy’deki bazı gece kulübünde korkutan görüntüler kaydedildi. Salgına rağmen kulübe gelen kişiler, virüse umursamadan doyasıya eğlendi. Ne maske takan ne de sosyal mesafe kuralına uyarak eğlenen onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İğne atsan yere düşmeyecek partiler kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

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