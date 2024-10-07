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  4. İstanbul'da korkutan görüntü! Lüks rezidansta cephane ortaya çıktı

İstanbul'da korkutan görüntü! Lüks rezidansta cephane ortaya çıktı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
07.10.2024 11:43
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Silah kaçakçılarına yapılan operasyonda ortaya çıkan görüntü dehşete düşürdü. İstanbul'da Pendik'te bulunan bir lüks rezidansa yapılan operasyonda 196 tabanca, 196 şarjör ve 3 bin 61 mermi bulundu. Rezidanstaki 9 kişi gözaltına alındı. Kaçakçıların 'zula'sı Vatan Emniyet'te sergilendi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde lüks bir rezidansa düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda özel yalıtılmış rezidansta üretilen 196 tabanca ve bu tabancalara ait 196 şarjör ile 3 bin 61 mermi ve yüzlerce tabanca gövdesi ele geçirildi.

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'ZULA'LALARI ELE GEÇİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Yasadışı silah ticareti yapan kişilere karşı yürütülen çalışmalar sonucu, şüphelilerin ev ve iş yeri olarak kullandıkları adreslerde silah üretimi yaparak, buraları “zula” olarak tabir edilen depo şeklinde kullandıkları belirlendi.

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LÜKS REZİDANSTA CEPHANELİK

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda 27 Eylül ve 4 Ekim tarihleri arasında polis ekipleri tarafından Pendik'te bir dizi operasyon düzenlendi. Lüks rezidansa yapılan operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda gerçekleştirilen aramalarda ise, 9 milimetre çapında 196 tabanca ve bu silahlara ait 196 şarjör, 3 bin 61 mermi, bin 568 tabanca gövdesi, 446 icra yayı ve mili, 325 iç kızak, 250 tabanca sürgüsü, 179 tabanca namlusu, muhtelif sayıda silah parçaları, bir taşlama makinesi, silah imalatında kullanılan bir matkap ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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VATAN EMNİYET'TE SERGİLENDİ

Öte yandan şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma devam ederken, yılbaşından bu yana il genelinde yasadışı ticareti ve suçlularına yönelik bilanço da belli oldu. Buna göre, ruhsatsız silah bulundurma, taşıma, yasadışı imalat, sevkiyatı ve ticareti suçu kapsamında 1 Ocak tarihinden 7 Eylül'e kadar geçen 10 aylık sürede 9 bin 911 şüpheli şahsa adli işlem yapıldığı açıklandı. Söz konusu tarihlerde 11 bin 99 tabanca, 443 uzun namlulu ve otomatik silah, 52 bin 569 merminin ele geçirildiği aktarılan operasyonlarda, silah gövdesi, sürgüsü, namlu, tetik tertibatı, çıkarıcı, iğne, pim, irca yayı ve milinden oluşan 17 bin 780 silah parçasının yakalandığı öğrenildi. Ayrıca operasyonlarda ele geçirilen silahlar ve mermiler ile silah parçaları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Pendik silah Rezidans kaçak
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