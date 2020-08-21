İstanbul'da korkutan görüntü! Otobüslerde sırt sırta yolculuk

Hemen her gün yapılan uyarılara rağmen otobüslerde sınırlı yolcu taşıma ve oturma düzeni gibi kurallara uyulmuyor. Kameralara yansıyına görüntülerde bazı şoförlerin maskelerinin çene altında olduğu görülürken, otobüslerde değil sosyal mesafeye uymak hareket etmek dahi mümkün olmuyor.

Otobüslerin durağa yanaşması ile birlikte kalabalıklar kapılara akın ediyor. Otobüsler yolcu alırken çoğu şoför, binen kişi sayısının fazla olduğu uyarısı yapmıyor.

Virüs öncesi dönemde olduğu gibi, hemen herkes birbirlerini iterek otobüse biniyor, sırt sırta ayakta yolculuklar sürüyor.

Şoförlere içerdeki kalabalıkla ilgili uyarı yapıldığında ise çoğu zaman “Dilerseniz inebilirsiniz” yanıtı geliyor.

Maskesiz binmenin yasak olduğu otobüslerde, çok sayıda yolcu maskesiz ya da çene altında maskeleriyle, ayakta yolculuk yapıyor.

(DHA)

