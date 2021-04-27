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  4. İstanbul'da korkutan kaza! Otomobilin çarptığı cip devrildi, sürücü büyük şok yaşadı

İstanbul'da korkutan kaza! Otomobilin çarptığı cip devrildi, sürücü büyük şok yaşadı

27.04.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükçekmece'de otomobilin çarptığı cip duvara çarptıktan sonra devrildi. Cipin kadın sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün saat 16.00 sıralarında Ekinoba Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan Servet E., Elçin E. idaresindeki cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir oto yıkamacının duvarına çarpan cip devrildi. Cipin kadın sürücü araçta sıkışırken, kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Server E., büyük korku yaşayan oğlunu araçtan çıkartarak sakinleştirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralı kadını sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Feci kaza anı ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin cipe vurduktan sonra duvara çarpıp devrildiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca Servet E.'nin çocuğunu araçtan çıkardığı anlar da yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Büyükçekmece

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