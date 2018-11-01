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İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 17:38 | Son Güncelleme

İstanbul'da Tuzla Tersaneler bölgesinde patlama meydana geldi. Çok sayıda itfaiye ve ambulans olay yerine sevk edildi.

İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede

Alınan bilgiye göre, Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki gemide yangın çıktığının bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yangına müdahale ettiği, çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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istanbul Tuzla patlama

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Şirketler hep batık durumda ekonomi yüzüne ve sigortadan para almak için hergün fabrika yı yakıyorlar am Akp ye tek kelime den yok dış güçlerde dış güçler ama bizi asıl yıkan iç güçler hükümet..
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