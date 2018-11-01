İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede

Alınan bilgiye göre, Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki gemide yangın çıktığının bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yangına müdahale ettiği, çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

