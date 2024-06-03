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İstanbul'da korkutan rapor! İBB tarama test sonuçlarını paylaştı: Kendi ağırlığını bile taşıyamayacak bina sayısı 1556

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.06.2024 15:43
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Dün sabah saatlerinde Küçükçekmece'de çöken binanın ardından akıllara yeniden 'binalar depreme hazır mı?' sorusu geldi. İBB bugün binalara yapılan hızlı tarama testinin sonucunu paylaştı. Ortaya çıkan rakamlar İstanbul'daki acı gerçekle bir kez daha yüzleştirdi. 1556 binanın kendi yükünü bile taşıyamayacak durumda olduğu tespit edildi.

İstanbul'da korkutan rapor! İBB tarama test sonuçlarını paylaştı: Kendi ağırlığını bile taşıyamayacak bina sayısı 1556

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan hızlı tarama testlerinde, kentte çökme riski taşıyan 1556 bina belirlendi. İBB'den yapılan açıklamada, belediye tarafından kentteki yapı stokunun tespiti ve kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla binalara ücretsiz olarak hızlı tarama testleri yapıldığı aktarıldı.

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YÜZDE 50'Sİ RİSKLİ

Bu kapsamda adreslere gidilerek analizler yapıldığı ve sonuçlarının konut sakinleriyle paylaşıldığı kaydedilen açıklamada, "İBB'nin hızlı tarama testini yaptırmak için 160 bin talep alındı. Aralıksız çalışan ekipler, bugüne kadar 35 bin yapıda analiz yaptı. Analiz yapılan konutlar dayanıklılığına göre A ve B (düşük risk), C (orta risk), D (yüksek risk) ve E (çok yüksek risk) kategorilerinde sınıflandırıldı. Bina incelemesi sonuçlarında analizi yapılan konutların yüzde 50'si D ve E kategorisinde, yani riskli yapı olarak yer aldı." bilgisi verildi.

KENDİ YÜKÜNÜ BİLE TAŞIYAMAYACAK AĞIRLIKTA

Test sonuçlarına değinilen açıklamada, "Analiz sonuçlarına göre 1556 bina A,B,C,D ve E kategorisinde dahi yer alamadı. Kendi yükünü dahi taşıyamayacak durumdaki 1556 yapıdan bugüne kadar 178 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Ayrıca 96 binada resmi işlem başlatıldı. 1443 bina için de mülk sahipleri ve ilçe belediyeleri bilgilendirildi." denildi.

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AYLIK 7 BİN LİRA DESTEK

İşlem başlayan bu binaların da yıkılması durumunda 2 bin 907 bağımsız birimin yıkılmış olacağına işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda 10 bini aşkın kişinin riskli binalardan tahliye süreci gerçekleşmiş olacak. İBB, bu binaların hem mülk sahiplerine hem de kiracılarına İBB Meclisinin kararı ile aylık 7 bin lira kira desteğinde bulunuyor." ifadeleri kullandı.

OLASI DEPREMDE KORKUTAN ÖNGÖRÜ

Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, olası bir depremde yaklaşık 200 bin civarında yapının kullanılamaz hale gelme riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

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KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ FACİA

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise "Küçükçekmece'de çöken yapı İBB veya bir müteahhitle anlaşıp yapısını yenileme sürecine girse, Bakanlığın verdiği kira yardımına ekstradan 7 bin lira kira yardımı alacaktı. Binası da yenilenmiş olacak ve bu felaket yaşanmayacaktı. Vatandaşımız bunu bilmiyor." dedi.

Kurt, İBB iştirakleri KİPTAŞ, İstanbul İmar A.Ş. ve BİMTAŞ'ın paydaşı olduğu İstanbul Yenileniyor platformuna toplam 32 bin 780 başvuru yapılığını belirterek, "Bu başvurular, 39 ilçe, 531 mahalle ve 481 bin 134 bağımsız birimde (437 bin 112 konut, 44 bin 22 ticari birim) yaklaşık 1 milyon 748 bin 448 kişiyi kapsıyor. Uzlaşma sürecinde olan 1013 başvuru var. Bunlar 34 ilçe ve 175 mahallede 25 bin 606 bağımsız birimde (24 bin 99 konut, 1507 ticari birim) 96 bin 396 kişiyi kapsıyor." bilgisini paylaştı.

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