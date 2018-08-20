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İstanbul'da korkutan yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 17:18 | Son Güncelleme

Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Ayrıntılar gelecek...

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yangın istanbul Avcılar

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