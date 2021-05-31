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  4. İstanbul'da korkutan yangın! 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul'da korkutan yangın! 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

31.05.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında binanın çatısında hasar meydana geldi.

İstanbul'da korkutan yangın! 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Yangın, saat 03.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi, Bosna Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Boşaltılan ve sadece bina sahibi ile eşinin yaşadığı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün çatıyı sardı. Alevleri gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Yangınla ilgili bir mahalleli, "Saat 02.50'de mahallemizde, yan binamızda alevler çıkmaya başladı. Pencereye çıktığımızda yangını fark ettik, Polis ve itfaiyeye haber verdik. Bina zaten tekrardan yapılacaktı. Binada sahibi ve eşi vardı. Onlara da bir şey olmadı" dedi.

Kaynak: DHA

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