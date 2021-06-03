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  4. İstanbul'da korkutan yangın! 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul'da korkutan yangın! 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı

03.06.2021 02:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da E-5 karayolu üzerindeki 7 katlı metruk binanın çatısı bir anda tutuşarak alev alev yandı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

İstanbul'da korkutan yangın! 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Yangın, saat 23.30 sıralarında E-5 karayolu Avcılar Gümüşpala mevkiindeki 7 katlı metruk binanın çatısında çıktı.

KISA SÜREDE ÇATININ TAMAMINI SARDI

Edinilen bilgiye göre, E-5 üzerindeki 7 katlı metruk binanın çatısı henüz bilinmeyen nedenle bir anda tutuşarak yanmaya başladı. Kısa sürede çatının tamamını saran yangın paniğe neden oldu. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece’den olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin yaptığı müdahale sonrasında kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatıda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. (İHA)


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