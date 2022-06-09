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İstanbul'da korkutan yangın... Bir anda başladı, otomobil hurdaya döndü!

09.06.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde alevlere teslim olan bir otomobil hurdaya döndü. Yangın nedeniyle D-100 karayolu Bostancı mevkii Maltepe yönünde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da korkutan yangın... Bir anda başladı, otomobil hurdaya döndü!

İstanbul Kadıköy’de seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında araç kullanılamaz hale geldi.

BİR ANDA YANMAYA BAŞLADI

Olay, saat 17.30 sıralarında D-100 karayolu Bostancı mevkii Maltepe yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan Özen hakimiyetinde olan otomobil D-100 karayolu Maltepe istikametinde seyir halindeyken sürücü aracın motor kısmından alev yükseldiğini gördü.

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Sürücü Özen, aracını emniyet şeridine çekti. Kısa sürede motor kısmında başlayan yangın aracı tamamen kapladı. Araçta patlamalar meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan araç kısa sürede söndürüldü. Tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Araç yangını nedeniyle otoyol üzerinde kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Yangında herhangi yaralanma ve can kaybı yaşanmazken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından yol araç trafiğine tekrar açıldı. O anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Otomobili yanan İhsan Özen, "Yolda gidiyordum. Bir anda elektrik kısmından patlama sesi geldi. Hemen fark edip kenara çektim aracımı. Duman gelmeye başladı. Sonrasında alevler çıkınca araba yandı" şeklinde konuştu. (İHA)

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Kadıköy
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