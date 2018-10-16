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İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 16:24 | Son Güncelleme

İkitelli Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. Yangına Başakşehir, Bağcılar, İkitelli itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyor

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İkitelli yangın İkitelli Çorapçılar Sanayi Sitesi

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