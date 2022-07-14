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  4. İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler sevk edildi... Ağaçlara da sıçradı

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler sevk edildi... Ağaçlara da sıçradı

14.07.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Maltepe'de yol kenarında bulunan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. Ağaçlara da sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Öte yandan Sultanbeyli’de bulunan Aydos Ormanı’nda iki farklı noktada çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

İstanbul'daki korkutan yangın Dragos Mahallesi'nde bulunan otluk ve çalılık alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

AĞAÇLARA DA SIÇRADI

Ağaçlara da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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AYDOS ORMANI'NIN İKİ FARKLI NOKTASINDA YANGIN

Öte yandan Aydos Ormanı’nın Sultanbeyli ilçesi sınırlarında kalan kısmının iki farklı noktasında saat 15.00 sıralarında küçük çaplı yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri, yangına ilişkin inceleme başlattı. (İHA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Maltepe
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