HABER

İstanbul'da korkutan yangın! Kozmetik imalathanesi alevlere teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 04:20 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de bir kozmetik firmasına ait imalathanede yangın çıktı. İçerideki kimyasal maddelerden dolayı zaman zaman patlamalar meydana gelirken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da korkutan yangın! Kozmetik imalathanesi alevlere teslim oldu

Yangın, saat 02.00 sıralarında Marmara Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir kozmetik firmasına ait 3 katlı imalathanesinde çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, imalathanenin birinci katında başladı.

Kimyasal maddelerin alev alması sonucu kısa sürede büyüyen alevler diğer katlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir, Bakırköy ve Sultangazi ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

İmalathanedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının kesin çıkış nedeninin itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor. (DHA)

Tek tek tespit ettiler! Cezaları dudak uçuklattıTek tek tespit ettiler! Cezaları dudak uçuklattı
Kadıköy’de yürekleri ağza getiren kaza!Kadıköy’de yürekleri ağza getiren kaza!
Beyoğlu'nda şüpheli çanta alarmıBeyoğlu'nda şüpheli çanta alarmı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul yangın

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

İkinci el araba alacaklar dikkat! O kural değişiyor

İkinci el araba alacaklar dikkat! O kural değişiyor

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

Bir istifa da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde! Twitter'dan duyurdu

Bir istifa da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde! Twitter'dan duyurdu

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy’de yürekleri ağza getiren kaza: 3 yaralı

Kadıköy’de yürekleri ağza getiren kaza!

Beyoğlu'nda şüpheli çanta alarmı

Beyoğlu'nda şüpheli çanta alarmı

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu: Gözaltılar var!

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu: Gözaltılar var!

Van'da can pazarı! Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: Onlarca yaralı var!

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: Onlarca yaralı var!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Ekipler seferber oldu! Televizyon programı için indikleri mağarada mahsur kaldılar

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.