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İstanbul'da korkutan yangın! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 09:28 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında 4 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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istanbul yangın fabrika

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