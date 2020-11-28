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İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi

28.11.2020 14:53 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi

Türkiye’nin koronavirüsten en çok vaka ve ölüm oranına sahip ili İstanbul'da, virüsten ölenlerin Kilyos Mezarlığı’na defin işlemleri görüntülendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, her gün yüzlerce insan hayatını kaybediyor. Salgının en çok etkilediği şehirlerin başında gelen İstanbul’da da vefat sayılarındaki artış sürüyor. İstanbul’da bulaşıcı hastalıklardan hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu Kilyos Mezarlığı’na defnediliyor.

Türkiye'de koronavirüsten en çok etkilenen ili olan İstanbul'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenaze işlemleri, koruyucu tedbirler alınarak dini usullere göre gerçekleştiriliyor. Çoğu cenaze namazı ise az sayıdaki cemaat tarafından kılınıp toprağa veriliyor. Birçok aile bu süreçte karantinada olduğu için evden çıkamıyor yakını olmayan cenazelerde ise cenaze namazında saf tutanlar cenaze işlemini yapan personeller oluyor.

TABUTLA DEFNEDİLİYORLAR

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazesi tabutlarla toprağa veriliyor. Bunun nedeni ise hem hastalığın yayılmasını önlemek hem de ilerde cenaze sahipleri farklı bir mezarlığa defin etmek istediğinde süreci hızlandırmak.

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CENAZE İŞLEMİNİ YAPAN PERSONELLER ÖZEL KIYAFETLER KULLANIYOR

Virüsün Türkiye’de görüldüğü andan itibaren sağlıkçılar gibi cenaze işlerine bakan çalışanlar da büyük risk grubunda zor şartlar altında, fedakarca mücadele ediyor. Son günlerde yükselişe geçen ölümler nedeniyle yükleri daha da artan gasilhane çalışanları ve cenaze işlemlerine bakan personellerin özverisi sayesinde morglarda ve mezarlıklarda herhangi bir yoğunluğun veya kargaşanın yaşanmadığı da dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte artan vaka ve ölüm sayısına rağmen morglarda ve mezarlıklardaki özverili çalışmaları dikkat çekti.

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Defin işlemini gerçekleştiren mezarlık çalışanlarına cenazenin hangi hastalıkla ilgili bulaşıcı olduğuna dair bilgilendirme yapılıyor, çalışanlar cenaze yıkama sırasında eldiven, tıbbi maske, siperlik ve sıvı geçirmez önlük kullanıyorlar.

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Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin cenazesine defin öncesi ya da sonrası dezenfeksiyon ihtiyacı bulunmuyor, özellikle cenazenin kefenlenip tabutun içerisine koyulduğu ana kadar eldiven kullanmak zorunlu. Morglar ise her gün belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor.

Kaynak: İHA

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