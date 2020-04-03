HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da koronavirüs denetimi! Kimlikleri şaşırttı

İstanbul'da koronavirüs denetimi! Kimlikleri şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 14:12 | Son Güncelleme

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında Sultanbeyli'de denetim yapan polis, durdurdukları servis aracının yüzde 50'den fazlasının dolu olduğunu ve ayakta yolcu aldığını belirledi. Minibüsün servis olarak kullanıldığı yolcuların ise İETT şoförleri oldukları öğrenildi.

İstanbul'da koronavirüs denetimi! Kimlikleri şaşırttı

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarının mevcut kapasitenin yüzde 50'sinden
fazla yolcu taşıması yasaklanmıştı. Bugün sabah saat 06.15 sıralarında Sultanbeyli'de polis ekipleri bir minibüsü durdurdu. Minibüsün servis olarak kullanıldığı belirlenirken, İETT şoförlerinin taşıdığı tespit edildi.

60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Minibüste yüzde 50 kuralına uyulmadığı ve ayakta yolcuğu taşındığı belirlenirken, minibüs şoförü Cemil Y.'ye kabahatler kanunu kapsamında ' Yetkili makamlar tarafından genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket etme' suçundan 392 lira para cezası kesildi. Öte yandan minibüsün belgeleri kontrol edildiğinde aracın servis taşımacılığı için uygun olmadığı tespit edilirken, 6 bin 141 lira para cezası kesilerek 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
Van'da bir deprem daha!Van'da bir deprem daha!
Koronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayınKoronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayın
Anahtar Kelimeler:
istanbul koronavirüs denetim iett şoförleri

En Çok Okunan Haberler

Flaş karar! 3 ay boyunca sayaç okuma yapılmayacak

Flaş karar! 3 ay boyunca sayaç okuma yapılmayacak

Araç sahipleri dikkat! 3 ay uzatıldı

Araç sahipleri dikkat! 3 ay uzatıldı

TÜBİTAK'ta görevli profesör: Yapılmazsa milyonlar ölebilir

TÜBİTAK'ta görevli profesör: Yapılmazsa milyonlar ölebilir

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Çinli uzmanlardan virüs mutasyona uğradı iddiası!

Çinli uzmanlardan virüs mutasyona uğradı iddiası!

Cenaze törenine katılmışlar! O köy karantinaya alındı

Cenaze törenine katılmışlar! O köy karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

İstanbul'da polis denetim yaptı! Kimlikleri şaşırttı

İstanbul'da polis denetim yaptı! Kimlikleri şaşırttı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Tavrı çok eleştirilen Vali Kocabıyık'tan açıklama geldi

Tavrı çok eleştirilen Vali Kocabıyık'tan açıklama geldi

Uşak Valisi'ne sosyal medyada tepki yağıyor

Uşak Valisi'ne sosyal medyada tepki yağıyor

Diğer Haberler
Yer: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi! Gözyaşları sel oldu

Yer: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi! Gözyaşları sel oldu

65 yaş yasağına uymayıp dışarı çıkan adam valiye yakalandı

Yasağa uymayıp dışarı çıktı, bakın kime yakalandı

Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı

Koronavirüse karşı büyük başarı! 15 saniyede öldürüyor

Türk bilim adamları koronavirüse karşı serum geliştirdi

Türk bilim adamları koronavirüse karşı serum geliştirdi

İSKİ çalışanlarında koronavirüs iddiası! Şube kapatıldı

İSKİ çalışanlarında koronavirüs iddiası! Şube kapatıldı

Son dakika: Van'da bir deprem daha! (AFAD-Kandilli son depremler)

Van'da bir deprem daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.