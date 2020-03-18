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  4. İstanbul'da koronavirüs etkisi! Yollar ve toplu taşıma araçları boş kaldı

İstanbul'da koronavirüs etkisi! Yollar ve toplu taşıma araçları boş kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 09:48 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler İstanbul trafiğine yansıdı. İstanbulluların evde kalmasıyla normal günlerde sabah saatlerinde yüzde 50'lere çıkan trafik yoğunluğu yüzde 25'lere düştü. Öte yandan sabah ve akşam saatlerinde oldukça yoğun olan Marmaray istasyonları da boş kaldı. Koronavirüs nedeniyle boşalan Marmaray istasyonu havadan görüntülendi.

Yetkililerin 'evden çıkmayın' uyarılarını dikkate alan İstanbullular evinde kalmayı tercih etti. Vatandaşların evde kalmasıyla sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında yüzde 50'lere çıkan trafik yoğunluğu bugün yüzde 25 seviyelerine geriledi. Trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiğin akıcı olduğu görüldü.

TOPLU TAŞIMA KULLANAN SAYISI AZALDI

İstanbul'un en kalabalık metrobüs istasyonlarından biri olan Mecidiyeköy Durağı da boş kaldı. Toplu taşıma kullanan insan sayısının azlığı dikkat çekti.

ANADOLU YAKASINDA DA YOĞUNLUK DÜŞTÜ

D-100 Karayolu Kartal Mevkii'nde her iki istikamette de trafiğin sakin olduğu gözlemlendi.

TOPLU ULAŞIMDA DA YOĞUNLUK YAŞANMADI

Sabah saatlerinde izdihamların yaşandığı Altunizade Metrobüs Durağı'nda yoğunluk yaşanmadı. Vatandaşların koronavirüse karşı önlem aldıkları görüldü. Maske ve eldiven takan yolcular metrobüse binmeden ellerini dezenfekte etti. Yusuf Çakır "Herkesin dikkatli olmasını istiyorum. Önlemin almasını maske ve eldiven takmalarını, özellikle ellerimizi yıkamamız gerekiyor" dedi. Metrobüse bineceğini söyleyen Seher Yalçın, "Çalışıyoruz. Mecbur toplu taşımayı kullanıyorum. Herkesin önlemini almasını istiyorum" diye konuştu.

MARMARAY İSTASYONLARI BOŞ KALDI

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs Türkiye’yi de etkilemeye devam ediyor. İşe gitmeyen ve dışarı çıkmayan vatandaşların kendilerini eve kapatmasıyla toplu ulaşım araçları ve sokaklar adeta boş kaldı. İstanbulluların özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun olarak kullandığı Marmaray da boş kaldı. Normalde en yoğun olduğu saatlerde Marmaray’ı az sayıda vatandaşın kullandığı görüldü.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle boş kalan Marmaray istasyonu drone ile görüntülendi.

İstanbul trafiğine "Koronavirüs" etkisi 

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istanbul koronavirüs toplu taşıma Marmaray

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