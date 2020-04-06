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  4. İstanbul'da koronavirüs testi pozitif çıkınca Rize'ye gelmişti! Balkondan böyle seslendi

İstanbul'da koronavirüs testi pozitif çıkınca Rize'ye gelmişti! Balkondan böyle seslendi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2020 17:00 | Son Güncelleme

İstanbul'da 'Covid-19' testi pozitif çıkan ve tedavisinin ardından karantinaya alındığı evinden ayrılarak memleketi Rize’nin Fındıklı ilçesine geldiği belirlenen Kazım Ersoy (60), yeniden evde gözlem altına alınırken, apartmanda da karantina uygulaması başlatıldı. Ersoy’un kaldığı binanın önünde polis ekibi, nöbete başladı. Balkona çıkan Kazım Ersoy, "Karantinadan kaçmadım" diyerek kendisini savundu.

İstanbul'da koronavirüs testi pozitif çıkınca Rize'ye gelmişti! Balkondan böyle seslendi

İstanbul’da koronavirüs şüphesiyle yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkan Kazım Ersoy, tedavisinin ardından evinde karantinaya alındı. Sağlık görevlileri kontrole gittiği hastayı evinde bulamayınca durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Ersoy’un memleketi Rize’nin Fındıklı ilçesinde olduğunu belirledi.

Ersoy, polis nezaretinde sağlık görevlileri tarafından götürüldüğü hastanede kontrollerinin ardından evinde karantinaya alındı. Ersoy’un oturduğu Sahil Mahallesi’ndeki Ersoy Apartmanı da karantinaya alındı. Binanın önüne de İlçe Hıfzıssıha kurulunun kararantina kararı asıldı. Yazıda 14 gün binaya giriş ve çıkışın durdurulduğu yer alıd. Polis ekipleri, bina girişinde beklerken, giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Balkondan bakan Kazım Ersoy ise sokağı seyretti, karantinadan kaçmadığını belirterek, kendisini savundu.

’17 GÜN KARANTİNADA KALMIŞTIK’

Mertcan Ersoy, babasının İstanbul’da evde karantinada kaldığını belirterek, “Bizi ‘Evde kal, kendini izole et’ diyerek eve gönderiyorlar. Rize’de bir mahkememiz vardı onun için geldik. Mahkemenin iptal olduğunu burada öğrendik ancak otobüs ve uçaklar da iptal edildiği için dönüş yapamadık, burada kaldık. Onun harici herhangi bir rahatsızlık olduğuna dair hiçbir şey yok. Hastaneden çıkalı 17 gün oldu, babamın hiçbir rahatsızlığı olmadı. 17 gündür dışarı çıkıp kimseye temas etmedik. Herhangi bir rahatsızlığımız da kesinlikle olmadı. Testin negatif ya da pozitif olduğuna yönelik bize kesinlikle bilgi verilmedi. Eğer pozitif çıksaydı çoktan hastalanırdık. 17 gün oldu hastaneden çıkalı, herhangi bir belirti olmadı. Rize’ye kendi şahsi arabamızla geldik. Rize’nin girişinde çevirme oldu. Kimlik sorgulaması yapıldı. Aracımız 34 plakaydı. İstanbul’dan geldik, hastanede görünüyorsa çevirmede de görünmesi, bizi geri göndermeleri gerekiyordu” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rize istanbul koronavirüs Kazım Ersoy

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Karantina dan kaçmanın cezası olmalı.hatta ağır bir ceza olmalı yoksa daha böyleleri çok olacaktır.
İdam isteriz bunlara
istanbuldan rizeye gelene kadar hiçmi bir kontrole denk gelmedi hani her şehrin girişi ve çıkışı kontrol altındaydı.
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