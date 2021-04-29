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İstanbul'da koronavirüs vakalarında düşüş!

29.04.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanmaya saatler kala İstanbul'dan umutlandıran haberler geldi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son 10 günde yüzde 30 oranında azaldığını açıkladı. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ise ayaktan başvurularda düşüş başlandığını duyurdu.

İstanbul'da koronavirüs vakalarında düşüş!

Prof. Dr. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taburcu olan hasta sayısının da arttığını belirtti.

Memişoğlu, "İstanbul'da Kovid-19 vakalarımız son 10 günde yüzde 30 oranında azaldı. Günlük taburcu olan hastaların sayısı servis ve yoğun bakımda yatanlardan daha fazla. İstanbul dışına çıkan vatandaşlarımızın temas önlemlerine dikkat ederek bulaşma olmadan dönmelerini istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.

PROF. DR. NURETTİN YİYİT: DÜŞÜŞ BAŞLAMIŞ

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 gün uygulanacak tam kapanma öncesinde açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Yiyit, ayaktan başvurularda düşüş başladığını belirterek "Yüzde 25'lik dilimlerle de yatan hasta sayımızın düştüğünü görüyoruz. Bunun önümüzdeki haftadan itibaren yoğun bakımlara yansımasını bekliyoruz" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'daki vaka sayılarında yüzde 20 düşüş olduğunu açıklamasının ardından DHA'ya konuşan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, 17 günlük tam kapanma öncesi son durumu değerlendirdi. Prof. Dr. Yiyit, "Vakalarımız oldukça yüksekti biliyorsunuz. Ama bir önceki hafta itibariyle biz ayaktan başvurularda yüzde 20'lik düşüşe gitmeye başladık. Şimdi bunun yatan hastaya yansıması da artık düşüş lehine döndü. Biz artık taburculuk lehine ilerliyoruz. Ve yüzde 25'lik dilimlerle de yatan hasta sayımızın düştüğünü görüyoruz. Bunun artık önümüzdeki haftadan itibaren yoğun bakımlara da yansımasını bekliyoruz. Artık yoğun bakım sayılarımız düşmeye başlayacak. Ve sonra da ölüm sayılarımız düşmeye başlayacak. O an geldiğinde aslında belki daha çok mutlu olmaya başlayacağız" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İstanbul

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