İstanbul’da koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da gece geç saatlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ihbarı üzerine belirtilen adrese giden ve şüpheli şahsı alarak hastaneye doğru hareket eden ambulansın önü iki kişi tarafından kesildi. Arabasından inerek 112 çalışanlarına, “Hasta kim? Korona mı? Ne olmuş? Anlatsanıza” diye ardı arkasına sorular soran şahıslara 112 çalışanları hasta mahremiyeti açısından hastanın bilgilerini vermedi.

AMBULANSI YUMRUKLADI, TAŞLA CAMLARINI KIRDI

Bunun üzerine hızını alamayan şahıslar önce ambulansı yumruklamaya başladı. Yaşanılanlar üzerine hastayı alarak olay yerinden hızla uzaklaşan 112 ekibinin önü bir süre sonra aynı şahıslar tarafından araç ile tekrar kesildi. Bu kez şahıslar eline aldığı kaldırım taşıyla ambulansın camlarını kırdı.

SAĞLIK BAKANI ARADI

Hızla olay yerinden kaçan 112 ekibi, en yakın polis merkezine giderek şahıslardan şikayetçi oldu. Hasta ise polis karakolunda bir başka ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Yaşanan tüm bu dehşet anlarını ise Yunanistan güvenlik güçlerinin biber gazı sıktığı mülteciler ve çocuklarına müdahale eden ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ''Sevgili Büşra, senin biricik vicdanını, mesleğine ve insana olan saygını Avrupa’nın evrensel dediği hiçbir değerine değişmem. İyi ki varsın'' ifadelerini kullandığı sağlık görevlisi Büşra Kayalı Durmaz sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşadıkları dehşet verici anları anlatan Durmaz, kendilerine saldıran şahsın kimliğinin tespit edildiğini belirterek, kendilerinin durumunun iyi olduğunu duyurdu.