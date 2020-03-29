HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

İstanbul’da koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 12:01 | Son Güncelleme

İstanbul’da yeni tip koronavirüs şüphelisi hastayı almaya giden ambulans, kimliği belirsiz iki şahsın saldırısına uğradı. 112 ekiplerine şüpheli hastanın kimliğini soran gözü dönmüş şahıslar, cevap alamayınca ambulansı yumruklayıp, camlarını kırıp dehşet saçtılar. O anları Edirne’de mültecilere müdahale ederek Türkiye’nin sevgisini kazanan sağlık çalışanı Büşra Kayalı Durmaz paylaştı. Durmaz'ı gece saat 03.40'ta Sağlık Bakanı Koca aradı. Öte yandan iki saldırgan bekçiler tarafından yakalandı.

İstanbul’da koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da gece geç saatlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ihbarı üzerine belirtilen adrese giden ve şüpheli şahsı alarak hastaneye doğru hareket eden ambulansın önü iki kişi tarafından kesildi. Arabasından inerek 112 çalışanlarına, “Hasta kim? Korona mı? Ne olmuş? Anlatsanıza” diye ardı arkasına sorular soran şahıslara 112 çalışanları hasta mahremiyeti açısından hastanın bilgilerini vermedi.

AMBULANSI YUMRUKLADI, TAŞLA CAMLARINI KIRDI

Bunun üzerine hızını alamayan şahıslar önce ambulansı yumruklamaya başladı. Yaşanılanlar üzerine hastayı alarak olay yerinden hızla uzaklaşan 112 ekibinin önü bir süre sonra aynı şahıslar tarafından araç ile tekrar kesildi. Bu kez şahıslar eline aldığı kaldırım taşıyla ambulansın camlarını kırdı.

SAĞLIK BAKANI ARADI

Hızla olay yerinden kaçan 112 ekibi, en yakın polis merkezine giderek şahıslardan şikayetçi oldu. Hasta ise polis karakolunda bir başka ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Yaşanan tüm bu dehşet anlarını ise Yunanistan güvenlik güçlerinin biber gazı sıktığı mülteciler ve çocuklarına müdahale eden ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ''Sevgili Büşra, senin biricik vicdanını, mesleğine ve insana olan saygını Avrupa’nın evrensel dediği hiçbir değerine değişmem. İyi ki varsın'' ifadelerini kullandığı sağlık görevlisi Büşra Kayalı Durmaz sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşadıkları dehşet verici anları anlatan Durmaz, kendilerine saldıran şahsın kimliğinin tespit edildiğini belirterek, kendilerinin durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Öte yandan Büşra Kayalı Durmaz'ı gece saat 03.40'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Durmaz, "Gece saat 03.40'ta telefon çalar ve arayan Sağlık Bakanıdır. Biz böyle güçlü bir aileyiz. Gecenin bu saatinde arayan bakanımıza teşekkür ederiz. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

BEKÇİLER YAKALADI

İstanbul’da korona virüs vakasına giden 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi gece bekçileri tarafından yakalandı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da vatandaşlar yasak dinlemedi!İstanbul'da vatandaşlar yasak dinlemedi!
İstanbullulara '48 saat hiç çıkma' çağrısı İstanbullulara '48 saat hiç çıkma' çağrısı
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs istanbul sağlık ekibi Fahrettin Koca

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

Koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

Gaziantep Valiliği'nden 'toplu mezar' iddialarına açıklama

Gaziantep Valiliği'nden 'toplu mezar' iddialarına açıklama

Dikkat çeken açıklama: Koronavirüs sonrası otomotivde patlama olacak

Dikkat çeken açıklama: Koronavirüs sonrası otomotivde patlama olacak

İşte emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih

İşte emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi

Kraliyet ailesi üyesi prenses koronavirüsten öldü

Kraliyet ailesi üyesi prenses koronavirüsten öldü

İlginizi Çekebilir

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Koronavirüs polis teşkilatına da sıçradı!

Koronavirüs polis teşkilatına da sıçradı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Soylu duyurdu: Bu geceden itibaren yasaklandı

Bakan Soylu duyurdu: Bu geceden itibaren yasaklandı

Rize'de korkunç olay! Sokak ortasında başından silahla vuruldu

Rize'de korkunç olay! Sokak ortasında başından silahla vuruldu

Diğer Haberler
Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Yukarı Kulaca köyü karantinaya alındı!

Bir köy daha karantinaya alındı

Yalova'da feci kaza! Yara almadan kurtuldular

Bu araçtan yara almadan çıktılar!

İstanbul giriş ve çıkışlarında 'koronavirüs' denetimi!

İstanbul giriş ve çıkışlarında 'koronavirüs' denetimi!

Dünyaca ünlü sahilde in cin top oynuyor

Dünyaca ünlü sahilde in cin top oynuyor

Çankırı’da bir köy karantina altına alındı

Çankırı’da bir köy karantina altına alındı

Adana Valiliği'nden 25 yaşındaki gencin koronavirüsten öldüğü iddiasına yalanlama!

Koronavirüsten vefat görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu! Açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.