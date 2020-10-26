İstanbul'da koronavirüse karşı yeni kısıtlama kararları mı alınacak? Kritik toplantı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kritik toplantıda il genelindeki salgınla mücadele çalışmalarının değerlendirileceğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından salgınla mücadele çalışmalarının değerlendirileceği toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başkanlığında, belediye başkanlarımızla bugün 14.30'da İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmalarını değerlendireceğiz. Sevgili İstanbullular, salgınla mücadelede en güçlü yardımcımız maske takmak ve kalabalıktan uzak durmak."