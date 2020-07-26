HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da koronavirüse rağmen yat partisi yaptılar

İstanbul'da koronavirüse rağmen yat partisi yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 12:35 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı’nda yatta düğün ve doğum günü partisi düzenleyenler ne maske taktı ne de sosyal mesafeyi umursadı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da koronavirüse rağmen yat partisi yaptılar

Korona virüs salgınına rağmen bazı tekne ve yatlarda eğlence tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen düzenlenen partilerde kurallar hiçe sayılıyor. Sosyal medyada yer alan yat partilerinde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

AW075614_02

Görüntülerde boğaza açılan tekne ve yatlarda düzenlenen doğum günü ile düğüne katılan kişiler salgına rağmen doyasıya eğleniyor. Zorunlu olmasına rağmen maske takmayan ve hiçbir kuralı umursamayan kişiler, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gören şaşkına dönüyor! Klasik otomobilden karavan yaptı!Gören şaşkına dönüyor! Klasik otomobilden karavan yaptı!
Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildiHakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
YAŞ kararları ile emekliye sevk edilen Zekai Aksakallı kimdir?YAŞ kararları ile emekliye sevk edilen Zekai Aksakallı kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor

Bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Dehşet anları! Tahrayla bastılar: Sizi kim kurtaracaksa, gelsin kurtarsın

Dehşet anları! Tahrayla bastılar: Sizi kim kurtaracaksa, gelsin kurtarsın

3 bankadan flaş açıklama: 6 otomobil markası kredi paketinden çıkarıldı

3 bankadan flaş açıklama: 6 otomobil markası kredi paketinden çıkarıldı

Yaylada kaybolan kız çocuğundan sevindiren haber

Yaylada kaybolan kız çocuğundan sevindiren haber

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

Korkuya neden oldu! Uzmanı uyardı: 1-2 metre uzağında kalınmalı

Korkuya neden oldu! Uzmanı uyardı: 1-2 metre uzağında kalınmalı

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Diğer Haberler
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Taciz şüphelisinin serbest kalmasına isyan etti! 'Beni öldürmesi gerekmiyor'

İsyan ettiren olay! 'Beni öldürmesi gerekmiyor'

Gülistan Doku'nun 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı

Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken detay!

9 katlı binanın kolonu patladı! Deprem oluyor zannedip büyük korku yaşadılar

Büyük korku yaşadılar: Deprem olmuş gibi avizeler patladı

Bilim Kurulu Üyesi Yeşim Taşova: Bayram ziyaretine gitmeyin

Kritik uyarı geldi! İş ortamında bulunan kişiler dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.