HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü ilçeler! İmamoğlu açıkladı

İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü ilçeler! İmamoğlu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 10:12 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında İstanbul'da koronavirüsün yoğun yaşandığı ilçeleri açıkladı. İmamoğlu, "Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa bu bölgede çok yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz yapılaşma çok orada" dedi.

İstanbul'da koronavirüsün en çok görüldüğü ilçeler! İmamoğlu açıkladı

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'ya açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu. "İstanbul'da durum nasıl?" sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız ek bir bilgi yok. Bu konuda bilginin dağıtım merkezi Sağlık Bakanlığı." dedi.

Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında paylaştığı haritayı da değerlendiren İmamoğlu, "Burada çarpıcı olan şu... Özellikle Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa bu bölgede çok yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz yapılaşma çok orada. Bu harita bize pandemi kurulunda sunum yapıldı. Orada bir ilgili sanıyorum İstanbul Halk Sağlığı Başkanıydı. Onun yaptığı haritada o bölgede yapılaşmanın yoğun boşlukların az olduğu bölgelerde salgın daha yüksek. Örneğin Esenyurt örnek verildi. Anadolu'ya kasıt bir nebze daha düşük, yoğunlaşma az. Batı'ya doğru gittiğinizde Büyükçekmece, Silivri, Çatalca... Kırsala gittiğinizde zaten azalıyor. Ama o yoğun yapılaşmanın olduğu yerde salgının hızı daha yüksek. Ne yazık ki öyle" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor
Türkiye’den 5 ülkeye daha yardım malzemesiTürkiye’den 5 ülkeye daha yardım malzemesi
Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu koronavirüs İBB istanbul ilçe

En Çok Okunan Haberler

Ramazan'da camiler açık olacak mı? Açıklama geldi

Ramazan'da camiler açık olacak mı? Açıklama geldi

İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

La Casa de Papel'in yıldızından İstanbul itirafı! Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi

La Casa de Papel'in yıldızından İstanbul itirafı! Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Orijinal ve resimli Berat Kandili mesajları

Orijinal ve resimli Berat Kandili mesajları

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

E-devlet girişi ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

E-devlet girişi ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Diğer Haberler
Dışarı çıkıp otostop çekerken polise yakalanan kızdan pişkin sözler

Otostop çekerken polise yakalanan kızdan pişkin sözler

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel tarih verdi: 2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz

'2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz'

Türkiye’den 5 ülkeye daha yardım malzemesi

Türkiye’den 5 ülkeye daha yardım malzemesi

Atatürk Havalimanı'nda hastane çalışmaları başladı

Erdoğan duyurmuştu! Çalışmalar başladı

Diyarbakır'da PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 5 sivil şehit

PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 5 sivil şehit

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.