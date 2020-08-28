HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da kritik Türkiye-ABD zirvesi

İstanbul'da kritik Türkiye-ABD zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 15:49 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre ABD'nin Suriye Özel temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi.

İstanbul'da kritik Türkiye-ABD zirvesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'le yaptığı görüşmede, İdlib'de mevcut durum değerlendirilerek, rejimin saldırganlığı ve ateşkes ihlallerine karşın, çatışmasızlık ortamının muhafaza edilmesi yönünde Türkiye'nin kararlılığı ifade edildi.

Suriye'deki terör gruplarına her türlü siyasi, ekonomik ve askeri desteğin kabul edilemez olduğu vurgulanarak, DEAŞ, PKK/PYD/YPG dahil tüm terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin gerekliliği ABD'li muhataplara iletildi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu
Çeşme'de korkutan ses! Çeşme'de korkutan ses!
KPSS sınav yerleri belli oldu mu? 2020 KPSS sınav giriş belgesiKPSS sınav yerleri belli oldu mu? 2020 KPSS sınav giriş belgesi
En Çok Okunan Haberler
Japonya Başbakanı Şinzo Abe istifa etti!
Japonya Başbakanı Şinzo Abe istifa etti!
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
İstifa sonrası büyük mutluluğunu paylaştı
İstifa sonrası büyük mutluluğunu paylaştı
Ve itiraf etti! Şeyma sevgilisini terk etti
Ve itiraf etti! Şeyma sevgilisini terk etti
İsrail medyası: Olası bir çatışma çıkarsa Türkiye kazanır
İsrail medyası: Olası bir çatışma çıkarsa Türkiye kazanır
Anadolu Ajansı'ndan İlber Ortaylı açıklaması
Anadolu Ajansı'ndan İlber Ortaylı açıklaması
İlginizi Çekebilir
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Bir doktor daha koronadan hayatını kaybetti
Bir doktor daha koronadan hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Çeşme'de korkutan sesin kaynağı belli oldu
Çeşme'de korkutan ses!
İzmit'te hareketli anlar! Polisten kaçarken otomobilden atladı
Polisten kaçarken otomobilden atladı
İzmir'deki Ceren Duman cinayetinde korkunç detaylar!
İzmir'deki Ceren Duman cinayetinde korkunç detaylar!
Kütahya'daki 'üfürükçü hoca'ya taciz gözaltısı
Kütahya'daki 'üfürükçü hoca'ya taciz gözaltısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların devamı aynen gelecek
Erdoğan: Bunların devamı aynen gelecek
Fahrettin Koca'dan kritik uyarı! 'Evden dışarıya adım atmayın'
Fahrettin Koca'dan kritik uyarı! 'Evden dışarıya adım atmayın'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.