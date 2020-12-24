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İstanbul’da kuraklığın en net görüntüsü böyle çekildi

24.12.2020 10:38 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da kuraklığın en net görüntüsü böyle çekildi

İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 21'e kadar düştü. Doluluk oranı yüzde 30 olan Alibeyköy Barajı'nın son durumu ise havadan görüntülendi. Suların çekildiği alanda çölü andıran görüntüler, korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Mağlova Kemeri’nin de ayakları gün yüzüne çıktı.

İstanbul'da bu yıl beklenen yağışlarının düşmemesi üzerine barajlardaki doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düştü. İSKİ verilerine göre İstanbul’da barajların doluluk oranları, bugün itibariyle yüzde 21.53 seviyesine kadar indi. Son 10 yıllık doluluk oranlarına bakıldığında bu orana yakın en yakın oran 24 Aralık 2013 yılında yüzde 37.55 olarak ölçülmüştü. İstanbul'da susuzluğun en net görüntüsü ise İstanbul’a su sağlayan en önemli barajların başında gelen Alibeyköy Barajı’nda çekildi.

Alibeyköy Barajı’nın son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı aralık 2013 yılında yüzde 20.31 ölçülürken bu rakam bugün itibariyle yüzde 30.78 olarak kayda geçti. Suların büyük kısmının çekildiği barajın son durumu ise havadan drone kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde suların çekildiği alanda oluşan kuraklık korkunç tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Suların çekilmesi ile birlikte Mimar Sinan tarafından 1554-1562 yılları arasında Alibey Deresi vadisi üzerinde yapılmış olan Mağlova Kemeri’nin de ayakları iyice görünmeye başladı.

(İHA)

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