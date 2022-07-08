HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da Kurban Bayram'ı namazı saat kaçta kılınacak? 2022 İstanbul bayram namazı saati...

İstanbul'da Kurban Bayram'ı namazı saat kaçta kılınacak? 2022 İstanbul bayram namazı saati...

08.07.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslüman aleminin heyecanla beklediği, yardımlaşmanın, selamlaşmanın çoğalacağı Kurban Bayramı'na sayılı saatler kaldı. Bu mübarek günde dini görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar bayram namazı saatini araştırmaya başladı. Haberimizde, İstanbul için Kurban Bayramı namaz saatine ulaşabilirsiniz. Peki İstanbul'da Kurban Bayram'ı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2022 İstanbul bayram namazı saati...

İstanbul'da Kurban Bayram'ı namazı saat kaçta kılınacak? 2022 İstanbul bayram namazı saati...

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul'da bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. İstanbul bayram namazı bilgisi Diyanet tarafından paylaşıldı. Peki İstanbul'da Kurban Bayram'ı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2022 İstanbul bayram namazı saati...

2022 İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ

İstanbul'da bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü kılınacak. Namaz saat 06.15'te kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da can pazarı! Asfalt yaralılarla dolduKonya'da can pazarı! Asfalt yaralılarla doldu
Pazar yeri savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı varPazar yeri savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var
Kameralar önünde yaşandı! İmamoğlu ile Arısoy arasında tartışmaKameralar önünde yaşandı! İmamoğlu ile Arısoy arasında tartışma
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta indirim kısa sürdü!

Akaryakıtta indirim kısa sürdü!

Üstünü elleriyle kapatmaya çalıştı! Olay görüntü

Üstünü elleriyle kapatmaya çalıştı! Olay görüntü

Doktorlarla ilgili tepki çeken sözler: Öldürmez misin, dövmez misin?

Doktorlarla ilgili tepki çeken sözler: Öldürmez misin, dövmez misin?

Suikasta uğrayan Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

Suikasta uğrayan Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

Doktoru öldüren güvenlik görevlisinin babası konuştu

Doktoru öldüren güvenlik görevlisinin babası konuştu

Sokak röportajında güldüren diyalog!

Sokak röportajında güldüren diyalog!

İlginizi Çekebilir

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.