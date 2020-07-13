İstanbul’da kurban kesim tedbirleri açıklandı! Bu sene kurban kesimi nasıl olacak?

Vatandaşlar bir süredir “Korona kurban bayramını etkiler mi?” sorusunu soruyor. Bu sene kurban kesimi olacak mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar yetkililer tarafından yapılan açıklamalarla kurban kesim tedbirleri hakkında bilgi sahibi oluyor. İstanbul’da kurban satışı ve kesimi için belirlenen alanlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında hazırlandı.
Koronavirüs tedbirleri altında gerçekleşecek Kurban Bayramı’nda kurban satışı yapılacak alanlarda vatandaşların ve satıcıların sağlığı için belediyeler tarafından gereken tüm önlemler alınıyor. Korona kurban tedbirleri kapsamında alanlara sınırlı sayıda vatandaşlar alınacak ve girişte ateş ölçümü yapılacak. Dezenfekte işlemlerine de üst seviyede özen gösterilecek.
İstanbul Valiliğinin yaptığı açıklamada kurban bayramı ve öncesinde kurban kesim yeri ve satış yeri ile ilgili uyulması gereken önlemler hatırlatıldı. İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenecek kurban kesim yerleri günlük kesim kapasitesi bilgisi ise 20 Temmuz’da duyurulacak. Kurban kesim yeri olarak belirlenmiş olan yerlerin dışında parklarda, bahçelerde ya da yol kenarlarında kurban kesimine izin verilmeyecek. Kesim işlemlerinin kurban bayramının ilk gününe yoğunlaşmaması adına gereken tedbirler de alınacak. Korona kurban kesimi tedbirleri kapsamında kesim yaptırmak isteyen vatandaşların talepleri kurban bayramının üç gününe eşit şekilde verilecek randevularla planlanacak.
İstanbul’da, Koronavirüs önlemleri kapsamında kurban kesimi için kurban kesim yeri olacak alanlar belirlendi. Bu yerlerin sorumluları kurban kesiminin olacağı her gün için oluşturulacak randevulu kesim bilgisinin bulunduğu listeyi alanın girişinde bir noktaya asacak. Kurban kesimi gerçekleştirilecek olan vatandaşların kesim saatiyle ilgili randevu bilgisi de SMS yoluyla iletilecek. Kurban kesim yeri işletmecileri 30 Temmuz’da birinci gün için oluşturulacak randevu bilgilerini, 31 Temmuz’da ikinci gün için oluşturulacak randevu bilgilerini, 1 Ağustos’ta ise üçüncü gün için oluşturulacak randevu bilgilerini İl ve İlçe Kurban Hizmetleri komisyonuna bildirecek.
Kesim yerlerine gelecek vatandaş sayısının olabildiğinde düşük tutulması adına hisse sahiplerinin dışında kimsenin kurban kesim yerine gitmemesi teşvik edilecek. Aynı zamanda kurban sahiplerinin de kesim alanlarında bir arada parçalama yapmasına izin verilmeyecek. Kurban sahibi tarafından kurbanın parçalanacağı durumlarda en fazla üç kişiye, maske ve 1.5 metre mesafe kuralına uyulması koşuluyla izin verilecek. Denetimlerin sürekli olarak devam edeceği kurban bayramında Korona kurban tedbirleri uygulamalarına uymayanlara idari para cezası verilebilecek ya da adli işlemler başlatılabilecek.