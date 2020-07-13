İstanbul’da kurban kesim tedbirleri açıklandı! Bu sene kurban kesimi nasıl olacak?

Vatandaşlar bir süredir “Korona kurban bayramını etkiler mi?” sorusunu soruyor. Bu sene kurban kesimi olacak mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar yetkililer tarafından yapılan açıklamalarla kurban kesim tedbirleri hakkında bilgi sahibi oluyor. İstanbul’da kurban satışı ve kesimi için belirlenen alanlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında hazırlandı.

Koronavirüs tedbirleri altında gerçekleşecek Kurban Bayramı’nda kurban satışı yapılacak alanlarda vatandaşların ve satıcıların sağlığı için belediyeler tarafından gereken tüm önlemler alınıyor. Korona kurban tedbirleri kapsamında alanlara sınırlı sayıda vatandaşlar alınacak ve girişte ateş ölçümü yapılacak. Dezenfekte işlemlerine de üst seviyede özen gösterilecek.

Koronavirüs kurban bayramı tedbirleri

İstanbul Valiliğinin yaptığı açıklamada kurban bayramı ve öncesinde kurban kesim yeri ve satış yeri ile ilgili uyulması gereken önlemler hatırlatıldı. İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenecek kurban kesim yerleri günlük kesim kapasitesi bilgisi ise 20 Temmuz’da duyurulacak. Kurban kesim yeri olarak belirlenmiş olan yerlerin dışında parklarda, bahçelerde ya da yol kenarlarında kurban kesimine izin verilmeyecek. Kesim işlemlerinin kurban bayramının ilk gününe yoğunlaşmaması adına gereken tedbirler de alınacak. Korona kurban kesimi tedbirleri kapsamında kesim yaptırmak isteyen vatandaşların talepleri kurban bayramının üç gününe eşit şekilde verilecek randevularla planlanacak.