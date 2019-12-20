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İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 20’ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 15:24 | Son Güncelleme

İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği ‘Kurt Kapanı-20’ uygulaması gerçekleştirildi. Kent genelinde birçok noktada gerçekleştirilen, Özel Harekat Polisinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 20’ operasyonu

İstanbul genelinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, Kurt Kapanı-19 uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Uygulama noktalarında narkotik köpekleri araçlar üzerinde arama yaptı. Vatandaşlara Genel Bilgi Taramasına(GBT) yapıldı.

Özel Harekat Polisinin de katıldığı uygulamaya Polis helikopteri uygulamaya havadan destek verdi.

Kaynak: İHA

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