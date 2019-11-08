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İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-17' uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 16:16 | Son Güncelleme

İstanbul genelinde "Kurt Kapanı 2019-17" uygulaması yapıldı. Havadan polis helikopterinin de destek verdiği uygulamaya çok sayıda polis katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı ile yapılan helikopter destekli denetime Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katıldı.

ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesinde, güvenlik noktası oluşturan ekipler, kimlik kontrolleri yaptı, durdurulan araçlar didik didik arandı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
kurt kapanı 2017 istanbul

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