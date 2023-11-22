İstanbul'da liseli genç kızın suratına taş atıp dişlerini kırmıştı! Yeni gelişme: Tahliye edildi

Sultangazi’de 7 Eylül 2023’te meydana gelen olayda, M.K. arkadaşı ile okula gidip kitaplarını aldıktan sonra parkta otururken 2 şahıs yanlarına gelmişti. Genç kızlar yanlarına gelen suça sürüklenen çocuk (SSÇ) O.A.A. ve Y.A.’nın gitmesini isterken o esnada M.K.’nın arkadaşı A.Ç.İ. de parka gelmişti. Gençler arasında çıkan tartışmada O.A.A. yerden aldığı taşı A.Ç.İ.'ye atmak isterken, taş M.K.’ya isabet etmişti. Yüzüne gelen taş ile dişleri kırılan genç kız olay nedeniyle şikayetçi olmuştu. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında O.A.A.’nın yargılanmasına devam edildi.

"BAYILDIĞI İÇİN ONA YARDIM ETTİM"

Gaziosmanpaşa 2. Çocuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya suça sürüklenen çocuk O.A.A. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile bağlanırken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen H.Ö. olay günü arkadaşı M.K. ile otururken tanımadığı kişilerin yanlarına geldiğini söyleyerek, “Bu kişiler M.K.'nın arkadaşı A.Ç.İ. ile tartıştılar. Ben M.K.'yı oradan uzaklaştırdım. Sonra bu kişiler tekrar geldiler. İçlerinden birisinin attığı taş M.K.'nın yüzüne geldi, bayıldığı için ona yardım ettim. Taşı kimin attığını etrafın kalabalık olmasından dolayı hatırlamıyorum” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, M.K.’nın tedavi gördüğü hastanelerden katılan vekilinin tedaviye ilişkin evrakları sunması için gelecek celseye kadar süre verilmesine hükmetti. Mahkeme O.A.A.’nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Duruşmanın bitmesinin ardından açıklama yapan baba M.K. “Bugün 2. duruşmamız yapıldı. Çıkan sonuç olarak suçlu tahliye edildi. Tabii ki ben 13-14 yaşındaki bir çocuğun cezaevinde kalmasına sevinecek değilim ama ortada işlenen bir suç var ve bu suç bir gerçek. Hiçbir şey, hiçbir olay kızımın yüzüne vurulan taşı örtbas edemez, o gerçeği örtemez. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Kızımın tedavisi devam edecek yarın yine bir diş operasyonu geçirecek. Takılan dişler ve diş eti, doku kaybı olduğu için uymadı. Tekrardan ameliyat edilecek. O dişler tekrar yapılacak. Zor bir süreçten geçiyoruz bu bizi çok yıprattı, kızımı yıprattı. Adalet ne kadar yerini buluyor? İşleyişimiz ne kadar doğru? Ben yine şikayetçiyim. Davamdan hiçbir şekilde vazgeçmedim, geçmeyeceğim. Sonuçta benim çocuğumdur. Her türlü mağduriyetini gidereceğim. Ben arkasında durdum” dedi.

İDDİANAMEDEN

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede 7 Eylül 2023’te Sultangazi’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede mağdur Mervenur K.’nın olay günü saat 15.00 sıralarında arkadaşıyla birlikte kitaplarını almak amacıyla okula gittiği ve daha sonra okulun yanında bulunan parkta oturdukları aktarılmıştı. Bu sırada yanlarına suça sürüklenen çocuk (SSÇ) Ozan Anıl A. ve Yiğithan A.’nın geldiği de iddianamede aktarılarak mağdur ve yanındaki arkadaşı ile konuşmaya çalıştıkları belirtilmişti. Mağdur ve arkadaşının bu durumdan rahatsız olduğu da belirtilen iddianamede suça sürüklenen çocuklardan yanlarından gitmelerini istedikleri ancak gitmedikleri belirtilmişti. Daha sonra Mervenur K.’nın arkadaşı olan Ahmet Çağrı İ.’nin onları gördüğü ve yanlarına geldiği de iddianamede kaydedilmişti. Ahmet Çağrı İ.’nin suça sürüklenen çocuklar ile tartıştığı ve Yiğithan A. ile itiş kakış yaşadığı da iddianamede açıklanarak daha sonra tarafların uzaklaştığı kaydedilmişti. Taraflar arasında belli bir mesafe bulunduğu sırada suça sürüklenen çocuk Ozan Anıl A.’nın yerden aldığı bir taşı Ahmet Çağrı İ.’ye attığı ancak taşın Mervenur K.’ya geldiği iddianamede açıklanmıştı. Mervenur K.’nin vücudunda kemik kırıkları meydana gelecek şekilde yaralandığı açıklanan iddianamede, Ozan Anıl A.’yı teşhis ettiği belirtilmişti. Ozan Anıl A.’nın 1 yıldan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: İHA





