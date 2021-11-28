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  4. İstanbul'da lodos etkili oldu, dalgaların yüksekliği 3 metreye kadar ulaştı

İstanbul'da lodos etkili oldu, dalgaların yüksekliği 3 metreye kadar ulaştı

28.11.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da beklenen kuvvetli lodos sabah saatlerinde etkili oldu. Caddebostan Sahili'nde oluşan dalgaların boyu 3 metreye kadar ulaşırken, sahile yürüyüş yapmaya gelenler de o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

İstanbul'da lodos etkili oldu, dalgaların yüksekliği 3 metreye kadar ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Bugün sabah saatlerinde kuvvetli lodos etkisini gösterdi. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde ve Bakırköy Sahili'nde dalgalar oluştu. Lodos nedeniyle dalgaların yüksekliği zaman zaman yaklaşık 3 metreye kadar ulaştı.

"ÇOK KEYİFLİ, HER ŞEY ÇOK GÜZEL"

Kadıköy'de sahile yürüyüş yapmak için gelen vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Lodos nedeniyle oluşan dev dalgaları görüntüleyen bir kişi, "Çok keyifli, her şey çok güzel. Hoşuma gitti. Kuşlar, dalgalar sahile vuruyor, çok güzel bir sabah" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bakırköy Kadıköy
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