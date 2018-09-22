İstanbul’da lüks otomobille “drift” terörü kamerada

İstanbul TEM Otoyolu, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa başta olmak üzere çeşitli noktalardaki işlek caddelerde “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapan maganda kameralara yansıdı.
Maganda saniyeler içerisinde 100 kilometre hıza çıkabilen lüks bir otomobil ile mega kentin cadde ve sokaklarında terör estirdi. Trafikteki araçların arasında zaman zaman yanlama yapan zaman zaman da makas atan maganda, hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Trafiği defalarca tehlikeye düşüren maganda, o anları bir de sosyal medyadan yayınladı.
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